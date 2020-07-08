Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Bu yıl birçok yeni etkinlik yapılacak. Taslak programa göre, 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı, şehit fotoğrafıyla değiştirilecek. Yine, önceden tespit edilen 251 tanınmış kişinin sosyal medyadaki fotoğraflarına şehitlerin fotoğrafları yerleştirilecek. FETÖ'nün karargâhı Pensilvanya ve bazı ABD eyaletlerinde hava araçları gezdirilecek. Kiralanan uçaklar, teröristbaşı Fetullah Gülen'in evinin üzerinde uçuş yapacak. Uçakların kuyruklarına bağlanacak pankartlarla terör örgütüne 'ensendeyiz’ mesajı verilecek.