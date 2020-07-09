İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Bekir Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Bakan Soylu'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret
09.07.2020 - 01:12 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Süleyman Soylu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Bekir Şahin’i ziyaret etti.
Etiketler : süleyman soylu,
716664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716664.aspx
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