İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Bekir Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.