Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması amacıyla taşındığı kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Olayda patlayıcı madde imha timinden iki personel olmak üzere 3 jandarma personel şehit oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şehit olan 3 askerimiz için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.