İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması amacıyla taşındığı kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Olayda patlayıcı madde imha timinden iki personel olmak üzere 3 jandarma personel şehit oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şehit olan 3 askerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Albayrak açıklamasında, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.