Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yağmurtepe köyünün, korona virüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.