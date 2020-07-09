Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yağmurtepe köyünün, korona virüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.
Siirt'te bir köy karantinaya alındı
09.07.2020 - 18:46 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt merkeze bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : siirt,köy,karantine,
716854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716854.aspx
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