Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD'den Rusya'ya, Yunanistan'dan Filistin'e kadar her yerde yankı bulan Ayasofya kararı dünya basınında da manşetlerde yer aldı. Gazeteler ve TV'ler, haberi flaş olarak duyurdu. Alman basını "Erdoğan, İstanbul'un ikinci Fatihi' mi? Hiç şüphesiz bu yönde adımlar atacak" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihî adımdaki rolüne dikkat çekti. İngiliz Guardian gazetesi, Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirme kararının halkı çok memnun ettiğini yazdı. New York Times da kararın uluslararası "sansasyon" oluşturabileceğini belirtti.

Ayasofya'nın aslına dönüştürülmesi Batı'nın huzurunu kaçırdı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, tehditler savurarak, "Yunanistan, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararını olabilecek en sert şekilde kınamaktadır. Elbette ki, bu karar, sadece Türkiye'nin Yunanistan ile olan ilişkilerini değil, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini de etkileyecektir" dedi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kararı "esef verici" olarak nitelerken Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini iddia etti.



Karar, ABD'yi de "hayal kırıklığına" uğrattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Türk hükûmetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararından hayal kırıklığı duyuyoruz. Türk hükûmetinin Ayasofya'yı tüm ziyaretçilerin girişine açık tutma kararlılığının sürdüğünü anlıyor ve bu mekâna herkesin hiçbir sıkıntıya uğramadan erişimini sağlama planlarını duymayı merakla bekliyoruz" diye konuştu.