İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce katıldığı bir programda “Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz” diyerek Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının mümkün olmadığını savunmuştu. Ayasofya Camii, Danıştay kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından ibadete açılınca Akşener'den bir açıklama daha geldi. Akşener, katıldığı bir televizyon programında yanıldığın kabul ederek “Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz, dedim. Yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum” dedi.
Meral Akşener: 'Erdoğan açamaz' dedim, yanılmışım
12.07.2020 - 06:48 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında; “Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz, dedim. Yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum” dedi.
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