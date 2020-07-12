İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkiindeki iki farklı bölgedeki orman yangının olduğu bölgele gitti. Bölgede söndürme çalışmalarını takip eden Vali Yerlikaya, çalışmalara katılan ekiplerden bilgiler aldı.
Vali Yerlikaya, Heybeliada’da incelemelerde bulundu
12.07.2020 - 21:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada’daki orman yangını bölgesine giderek, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Vali Yerlikaya,Heybeliada,inceleme,
717568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717568.aspx
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