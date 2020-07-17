Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Amerikalılar olmak üzere yabancı sermayeli şirketlerin istikrarıyla göz dolduran Türkiye’ye güvenlerinin her geçen gün arttığını belirten Terzioğlu “Bu da hain darbe girişimine rağmen Türkiye’nin hâlen dünyanın en önemli yatırım yapılabilir ülkeleri arasında yer aldığını gösteriyor. Ekonomisi ve jeopolitik konumu itibarıyla bulunduğu bölgenin en önemli aktörü olan Türkiye bu özelliğini bundan sonra da sürdürecek, ekonomik büyümesini daha da artıracaktır. Yaşanan pandemiye rağmen Türkiye yine önemli bir büyümeye imza atacağının sinyallerini vermektedir. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi olarak bizler de çalışmalarımızı hükûmetimizin de desteğiyle bu doğrultuda sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.