Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın Haliç Köprüsü'ndeki ilk etabı başladı. Gece saatlerinde başlayan çalışma ile köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.