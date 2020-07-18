İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın Haliç Köprüsü'ndeki ilk etabı başladı. Gece saatlerinde başlayan çalışma ile köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.
Haliç Köprüsü'nde tadilat başladı
18.07.2020 - 01:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 01:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haliç Köprüsü Edirnekapı-Okmeydanı yönü gece saatlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca kapalı olacak. Çalışmalar gece saat 00.00’da başladı.
Etiketler : haliç köprüsü,haliç,
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