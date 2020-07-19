Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet’e sızan FETÖ’cüler, temizlendikten sonra sınır ötesi operasyonlar hız kazandı. MİT ve güvenlik güçleri el ele verip PKK'nın önemli isimlerini Irak’ın kuzeyinde nokta operasyonlarla etkisiz hâle getirdi. Geçtiğimiz günlerde Afrika’da İtalyan Silvia Constanzo Romana'yu kurtaran MİT, son olarak YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve dört çocuğunu özgürlüğüne kavuşturdu.

MİT'in başarılı operasyonu büyük yankı uyandırırken, korkudan sürekli yer değiştiren terör örgütü elebaşları iyice panikledi.





Dört çocuğuyla uzun zamandır YPG baskısı altında zor şartlarda yaşayan Moldovalı Natalia Barkal, "Türk Devleti’ne minnet duyuyorum. Türkiye, çok büyük bir ülke" diyerek teşekkür etti.



SDG: BİZİM İÇİN DEHŞET VERİCİ

Terör örgütü PKK/YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türk istihbaratının kampa sızarak en küçüğü bir, en büyüğü 10 yaşındaki dört çocuğuyla Moldovalı anneyi kaçırmasının kendileri açısından dehşet verici olduğunu duyurdu. Özel hazırlanmış bir su tankeri içerisine gizlenerek kaçırılan Moldovalı aileyle ilgili Amerikan basınına konuşan SDG’nin Amerika Temsilcisi Sinam Mohamad “Moldova bu kadını istemedi, isteselerdi iade ederdik” dedi.



DODON ANINDA YALANLADI

Twitter’dan Barkal ve ailesinin Kişinev Uluslararası Havalimanı’ndaki görüntülerini paylaşan Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, terör örgütünün temsilcisini yalandı. Ailenin getirilmesinin kendisinin inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini belirten Dodon “Türkiye'den ben yardım talep ettim” dedi.



KÖYLERE BASKIN YAPTI

YPG sivilleri alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında, örgütün ihlallerine ve işgaline karşı son dönemde sık sık gösterilere sahne olan bazı sivil yerleşimleri, “terörle mücadele” bahanesiyle önceki gün kuşatma altına aldı. Terör örgütü, bu kapsamda Şıheyl ilçe merkezi ile el-Busayra, ez-Zur ve el-Havayıç köylerine baskınlar yaparak onlarca sivili alıkoydu. Bu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarını kapatan teröristler, alıkoydukları sivilleri, “terör” suçlamasıyla Deyrizor’daki Ömer petrol sahasına götürdü. YPG/PKK'nın söz konusu bölgelerde kuşatması sürerken ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da uçuşlar gerçekleştirdi.