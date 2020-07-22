Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni alınan kararlara göre; define aranacak yer 50 metrekareyi ve 10 metre derinliği geçmeyecek, su altında define araması yapılamayacak. Define aramak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, arama yapacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat edecek. Bu belgede Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu da yer alacak. Ayrıca, dilekçede, arama maksadı açıkça belirtilecek ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev nu-marası bildirilecek. Bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanacak. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilecek. ANKARA