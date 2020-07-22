MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
MSB: 2 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı
22.07.2020 - 10:38 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
Etiketler : msb,
719837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719837.aspx
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