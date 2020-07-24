Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırındaki birliklerde konuşlanacak olan askeri araçlar ile Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri tırlar üzerinde Kilis üzerinden karakollara gönderildi Askeri sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.