Suriye sınırındaki birliklerde konuşlanacak olan askeri araçlar ile Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri tırlar üzerinde Kilis üzerinden karakollara gönderildi Askeri sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.
Sınıra askeri sevkıyat
24.07.2020 - 06:36 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırında bulunan Kilis’e askeri sevkıyat yapıldı.
Etiketler : askeri sevkiyat,
720343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720343.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER