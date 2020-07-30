Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
30.07.2020 - 21:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 21:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,katar,
721771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721771.aspx
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