Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz ve Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası gerginlik yaşadığı Yunanistan ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın, Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi’nden 50 adet taktik insansız hava aracı (İHA) sipariş ettiği öğrenildi. DefenseNews’te yer alan habere göre Türk şirketi Assuva’nın, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile 50 adet İHA satımına yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurduğu öne sürüldü. Ayrıca şirketin, Yunanistan’da gönderilen 2 ‘Proton Elic RB-128’ drone’unun başarıyla testleri geçtiğini açıkladığı ifade edildi. Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ bu anlaşmanın, şirketin, hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yaptığı ilk ihracat anlaşması olduğunu söylediği belirtildi. İHA'ların, arama ve kurtarma misyonlarında kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Bu uçakların ayrıca yeraltı sığınaklarını, patlayıcıları, kara mayınlarını ve kimyasal maddeleri de tespit edebildiği bilgisi veriliyor.



YUNANİSTAN İDDİAYI YALANLADI

Yunanistan Savunma Bakanlığı bu iddiayı yalanlarken, Yunanistan'dan bir çıkış daha geldi. Yunanistan Hükûmet Sözcüsü Stelyo Petsas, başkent Atina'da düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile özellikle gerginlik dönemlerinde iletişim kanallarının açık olması gerektiğini belirten Petsas "İtalya ile yaptığımız gibi deniz yetki alanlarının belirlenmesini Türkiye ile de konuşmak istiyoruz" diye konuştu. Petsas, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğini dile getirerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile konuyu telefonda görüştüğünü belirtti. Yunanistan ve İtalya, 9 Haziran'da, İyon Denizi'nde iki ülke arasında Ekonomik Münhasır Bölge sınırlandırma anlaşmasını imzalamıştı.