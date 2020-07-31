“100 idari hâkim, 100’ü avukatlık mesleğinden 1.100 adli hâkim ve savcı olmak üzere 1.200 hâakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım’da yazılı sınav yapacağız” ifadesini kullanan Gül, ayrıca açıktan ve naklen tayin yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22 Kasım’da yapılacağını bildirdi. Adalet Bakanı Gül “Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Bütün adaylara şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
1.200 hâkim ve savcı alınacak
31.07.2020 - 07:31 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi iki güzel haber vermek istediğini belirtti.
Etiketler : hakim,savcı,adalet bakanlığı,
721829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721829.aspx
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