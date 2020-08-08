Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içi ve dışında 36 yıldır hedef gözetmeksizin kan döken, eleman temin etmek için çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor. Varlığını devam ettirebilmek için kadın ve gençlerin desteğine büyük önem veren terör örgütünün gençlik tanımında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Ebeveynlerinden bağımsız sokağa çıkabilen, eylem ve etkinliklere katılabilen her birey genç olarak nitelendiriliyor. Terör örgütü PKK, örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürmekten çekinmiyor. Gençleri saflarına kazandırmak için “yiğitlik”, “mertlik”, “fedakârlık” gibi temalara vurgu yaparak psikolojik etkileme yöntemlerine başvuruyor. Son yıllarda şehir merkezleri ve kırsal alanda faaliyet gösterecek örgüt mensubu bulmada zorluklar yaşayan PKK, istismara açık olan küçük yaştaki çocukları kaçırma ve kandırma suretiyle eleman temini yoluna gidiyor. Türkiye'de PKK, Suriye'de PYD/PKK adıyla 14 ila 18 yaşındaki çocukları terör örgütü saflarına katarak silahlı ve bombalı saldırılarda kullanan terör örgütünün kirli yüzü ve iş birlikçileri, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıyor. Diyarbakır annelerinin terörün pençesine düşen evlatlarını kurtarmak için verdiği mücadelenin de etkisiyle teker teker teslim olan teröristler devletin şefkatli kollarına sığınarak aileleriyle huzurlu bir hayata başlıyor. Anne Hacire Akar 22 Ağustos 2019’da oğlu Mehmet'in HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl binası önünde oturma eylemi başlattı. Anne Akar'ın eyleminin sonucunda evladına kavuşması, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de umut oldu. Bu sene ikna etme yoluyla teslim olan terörist sayısı 125’e ulaştı.