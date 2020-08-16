Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi Arıcak Caddesi'nde tek başına yaşayan Kenan Çakır'dan haber alamayan yeğeni E.Ç, durumunu merak ederek eve geldi. Yerde tanınmaz halde cesetle karşılaşan E.Ç, polise haber verdi.



Cumhuriyet savcısı ve doktor tarafından yapılan incelemede Çakır'ın yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi. Tanınmaz ve çürümüş halde olan ceset, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince ceset torbasına konulduktan sonra otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Karabük Belediyesi ilaçlama ekibi tarafından da evden etrafa yayılan kötü koku nedeniyle ilaçlama yapıldı. Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Çakır'ın yaklaşık bir yıldır Karabük Valiliği tarafından otelde misafir edildiğini söyledi.



Çakır'ın kış ayı süresince otelde kaldığını ve havaların ısınmasıyla harabe durumdaki evine geldiğini ifade eden Yavuz, "Biraz rahatsızlığı vardı, kanser tarzında bir hastalığı vardı. Haberimiz olmadan buraya gelmiş, çok kötü, virane şeklinde evi var burada kalmış. Sabah saatlerinde burada ilaçlama yaptık. Daha sonra bir yeğeni olduğunu söyleyen kadın beni aradı, evine gidip bakmasını söyledim. Daha sonra kendisinin ölü olduğunu söyledi. Ekipler geldi, sağ olsunlar AFAD geldi. Yaklaşık 2-2,5 ay olmuş, yüzü tanınmıyor elle tutulmuyor. Otopsi için Ankara'ya gönderildi" dedi.