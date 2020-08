Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisinin Abdullah Gül ile sık sık görüştüğünü yazan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için isim vermeden çirkin ifadeler kullandı. Basın örgütleri CHP liderine tepki göstererek “Kılıçdaroğlu derhâl özür dilemelidir” açıklamasını yaptı.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu’nun "Her hafta görüşme ve benzer iddiaları ortaya atanlar birilerinin kontrolü altında olan, ruhen de rahatsız şahsiyetler" sözleri için "Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Sayın Kılıçdaroğlu, konu Batuhan Yaşar olunca neden hakaret etmektedir. Batuhan Yaşar’ı muhalif bir gazeteci olarak mı görmektedir. Basın özgürlüğünü böyle mi sağlayacak” diye sordu.

AYD Başkanı Burhan, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı çirkin ifadelerin basına yönelik psikolojik bir şiddet, korkutma ve yıldırma ifadesi olduğunu belirterek, “Kemal Bey bu cümlesiyle basın özgürlüğüne darbe vurmuştur” ifadelerini kullandı.

Burhan, kendisini solda tanımlayan gazetecilerin ‘basın özgürlüğü’ diye sürekli açıklama yaptıklarını, 'Erdoğan bize baskı yapıyor' dediklerini belirterek, “Hadi buyurun size bir samimiyet testi. Batuhan Yaşar’a sahip çıkın. Nerede sizin demokratlığınız. Nerede sizin özgürlükçülüğünüz” dedi. Sinan Burhan, ayrıca dernek olarak Batuhan Yaşar’ın yanında olduklarını belirtti.



KIZILTAŞ: HAKARET KABUL EDİLEMEZ

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da Kemel Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül ile gö-rüştüklerine dair bir ibare üzerinden bir gazeteciye hakaret manasına gelebilecek cümleleri sarf etmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak "Medyaya nasıl baktıklarını gösteren bu tavır için özür dilemeliler. Çünkü basın ve ifade özgürlüğü dediğimiz şey sadece bizim gibi düşünen insanlar için geçerli değildir, herkes için geçerlidir” diye konuştu.



SUÇLAMASIN, KENDİNE BAKSIN

2023’te Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayacağının açık olduğunu ve kimin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceğinin cevap arayan bir soru olduğunu söyleyen Ekrem Kızıltaş, şunları söyledi:

“Haklı olarak Batuhan Yaşar ve birçok kişi de Abdullah Gül’ün onlar açısından güçlü bir aday olarak ortada durduğunu ifade ediyor. Zaten Kılıçdaroğlu’nun sözleri de bu bağlantıyı ortaya koyuyor. Kamuoyunun çok önünde olan Kılıçdaroğlu gibi kişilerin, kendileriyle alakalı bir iddianın dile getirilmesini böyle sert bir şekilde karşılamaları doğrusu tuhaf. Bu da aslında söylenenlerin galiba doğru olduğunun bir başka açıdan göstergesi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin, yargıda işlerine gelmeyen şeyler olduğunda yargıyı, askeriyede işlerine gelmeyen işler olduğunda askeriyeyi, medyanın istedikleri gibi davranmadığı hâllerde de medyayı suçlamaktan vazgeçip kendilerine dikkat etmelerinde fayda var. Bu durum, bu kişinin ve aynı zihniyette olan kişilerin ‘basın özgürlüğü’ denildiğinde mangalda kül bırakmadan savunmaları, ama kendileri gibi düşünmediklerine inandıkları basın mensupları söz konusu olduğunda her türlü hakareti veba görebildiklerine dair çok açık bir delil.”



‘Gül aday olacak’ yazısı da doğru çıkmıştı

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olacağı yönündeki ilk bilgileri İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar vermişti. Gül, o dönem "Bunlar maksatlı haberler" diyerek yalanlamasına rağmen, seçimlere iki ay kala bir toplantı düzenleyerek kendisine yönelik geniş bir mutabakat olmaması sebebiyle aday olmadığını açıklamıştı.