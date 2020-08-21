Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemelerinin ise imha edildiğini duyurdu. Ayrıca bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 107 olduğu açıklandı.
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe! Bugüne kadar 107 terörist etkisiz hale getirildi
21.08.2020 - 11:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 107 olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,pençe kaplan operasyonu,terörist,
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