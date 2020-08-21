Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemelerinin ise imha edildiğini duyurdu. Ayrıca bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 107 olduğu açıklandı.