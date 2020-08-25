Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri’nden yapılan açıklamada görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi. Maas’ın Atinalı yetkililerle de bir araya geleceği öğrenildi. Bu arada Almanya Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz’de istikrara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye ile görüşmeleri sürdürmesinin önemli olduğunu söyleyen Seibert, ihtilaflı konuların ele alınması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.