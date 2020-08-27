Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN MALAZGİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz’de çatışmacı politika izleyen Yunanistan’a tepki göstererek “Şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir” dedi. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Türk milletinin Malazgirt Zaferi ile fethettiği bölgelerde evvela zulmü ortadan kaldırdığını belirterek "Böylelikle Ermeni ve Süryanilere karşı acımasız bir asimilasyon politikası uygulayan Bizans'ın zulmü bu fetih ile sona ermiştir" diye konuştu. Bizans’ın mirasının Fatih Sultan Mehmed Han'la birlikte Osmanlıya geçtiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak korsanlık peşinde koşmaları, tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz'de de Ege'de de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz.



SABRIMIZI SINAMAYIN!

Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarını sağlayacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkânları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.



YENİ MÜJDELER YOLDA...

15 Temmuz destanını da bu ruh ile yazdık. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kumpası kurarlarsa kursunlar her defasında milyonları karşılarında tek yürek olarak buldular. Çünkü, biz bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahibiyiz. Türkiye’ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar aradıkları fırsatı bulamayacaktır. Siyasette, ekonomide, askeri alanda elde ettiğimiz her yeni başarı geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi Türkiye’nin aradığı morali ve kaynağı sağlamıştır. Yeni müjdelerle bu başarıyı ileriye taşıyacağız.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Malazgirt Millî Parkına dikilen ağaçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



DÜNYADA BENZERİ YOK

GUINNESS'E GİRECEK

Malazgirt Millî Park Alanı'na Sultan Alparslan'ın 442 metreye 275 metre çapında büyük bir silüeti kazıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, traktörle sürüm yapılarak oluşturulan Sultan Alparslan'ın silüeti için Guinness'e başvuruda bulunulduğunu ve tescil sürecinin devam ettiğini bildirdi.