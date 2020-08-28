Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dereli ilçesinde yıkımına karar verilen Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi binaları dışında diğer eğitim kurumlarında hafif ve orta düzeyde hasar tespit edildi. Bakanlık ekiplerinin yapılan incelemelerin hemen ardından binaların yeni eğitim öğretim yılına hazır hâle getirilmesi için çalışmalara başladığı belirtildi. MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür “Bütün binalarımız en kısa zamanda eğitime ve kullanıma hazır hâle gelecek” dedi.

FELAKETİ ÖNLEDİ

Giresun’da ikisi jandarma personeli olmak üzere yedi vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ederken Dereli’de daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Vatandaşların Dereli Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ünal Serdar ve polis memurlarının erken uyarısıyla binaların zemin katlarını terk ettiği öğrenildi.