Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun Dereli Jandarma Komutanlığı’ndan Ankara’da düzenlenen video konferans yöntemiyle katıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Subay ve Astsubay mezuniyet töreninde, "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde." dedi.

"Burada eğitim almış, uluslararası 5 öğrenci arkadaşımız dahil 4 bin 987 kişi, sadece kolluk eğitimi almış değildir." diyen Soylu, "Sadece daha iyi silah kullanma eğitimi almış değildir. Esasen, daha iyi insan olma eğitimi almıştır ve bugün burada 4 bin 987 arkadaşımızı, işte bu eğitimden mezun ederek insanlığın ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü bu aziz millet, insanlığa hep güzel şeyler sunmuştur." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir." dedi.

Soylu, "Göç yönetiminde, dünyanın korktuğu ve kapılarını kapattığı bir dönemde, insani bir strateji ortaya koyduk ve bugün kaçak göçle etkili şekilde mücadele ediyoruz. Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı. Bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardı." diye konuştu.