Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yandan da kanserle mücadele eden gözüyaşlı anne, oğlunun elbiselerini koklayarak teselli buluyor. "Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu getirsinler bana. Canım yanıyor. İnsanların gözlerinin açılması için biz HDP’nin önünde duruyoruz. Çocuklarımız gelinceye kadar buradan kalkmayacağız. HDP’nin maskesi düştü" diyen Edizer, onlara içi yanan annelerin başkaldırdığını dile getirdi. İHA