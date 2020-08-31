Bir yandan da kanserle mücadele eden gözüyaşlı anne, oğlunun elbiselerini koklayarak teselli buluyor. "Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu getirsinler bana. Canım yanıyor. İnsanların gözlerinin açılması için biz HDP’nin önünde duruyoruz. Çocuklarımız gelinceye kadar buradan kalkmayacağız. HDP’nin maskesi düştü" diyen Edizer, onlara içi yanan annelerin başkaldırdığını dile getirdi. İHA
HDP önünde 1 yıldır bekliyor
31.08.2020 - 05:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 05:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden Saliha Edizer, 6 yıl önce kandırılıp dağa kaçırılan 14 yaşındaki oğlu Yakup'a kavuşma ümidiyle 1 yıldır nöbet tutuyor.
Etiketler : anne,hdp,terör,
728398 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728398.aspx
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