30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için sosyal medya üzerinden bir araya gelen tekneciler, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı. Bayraklarla donatılan tekneler çember oluşturup kutlama yaptı. Tekneler daha sonra Kaş önlerinde Yunanistan'ın Meis adasının tam karşısında etkinliklerine devam etti. Marş ve sirenlerle kutlamalarına devam eden tekneciler, Meis adası karşısındaki Beş adalara doğru etkinliklerine devam etti. ANTALYA İHA
Yunan'a mesajı balıkçılar verdi
31.08.2020 - 05:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 05:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meis adasına asker konuşlandıran Yunanistan'a cevap Antalya’nın Kaş ilçesindeki bir grup balıkçıdan geldi.
Etiketler : yunan,balıkçı,30 ağustos,
728400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728400.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER