Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için sosyal medya üzerinden bir araya gelen tekneciler, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı. Bayraklarla donatılan tekneler çember oluşturup kutlama yaptı. Tekneler daha sonra Kaş önlerinde Yunanistan'ın Meis adasının tam karşısında etkinliklerine devam etti. Marş ve sirenlerle kutlamalarına devam eden tekneciler, Meis adası karşısındaki Beş adalara doğru etkinliklerine devam etti. ANTALYA İHA