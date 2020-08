Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 18 senede savunma sanayisinin ayağa kalkması için uğraştıklarını belirterek ''Ülkemizin ilk deniz füzesi olan Atmaca yıl sonunda envantere girecek. Artık uzay ligindeyiz'' dedi. Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Ham Madde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi savunma sanayinde bir üst lige taşımaya kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu: “Ülkemizin ilk deniz füzesi olan ATMACA’ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor. 200 kilometre menzili ile düşman radarları tarafından teşhis edilemeyen ve aynı zamanda hedef hareket etse dahi takip edebilen ATMACA ülkemizi dünyada gemi savar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dâhil etmiştir. ATMACA’yı inşallah yıl sonu itibarıyla TSK’nın envanterine katacağız, birçok ülkenin ATMACA’yı satın almak için bizimle iletişim kurması da ayrıca gurur vericidir.



100 KM SINIRI AŞILDI

Millî teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı. Mikro Uydu Fırlatma Projesi, merkezin yürüttüğü en kritik çalışmalar arasında yer alıyor. Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında savaş ve barış zamanında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. "Mikro Uydu Fırlatma Projesi"nin 2025 yılında bitmesi öngörülüyor. Ben daha erken bitmesini bekliyorum. Artık yerli ve millî projelerle uzay ligindeyiz. Millî olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Türkiye’yi savunma sanayinde bir üst lige taşıyan tüm projelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”



MİLLETİN 60 YILINI HEBA ETTİLER

2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayının 700’e yaklaştığını belirten Erdoğan "Nuri Demirağ’ın Kayseri’de kurduğu uçak fabrikası dönemin vizyonsuz idarecileri tarafından kapatılmıştır. Bugün bizi savunma sanayinden attığımız adımlardan dolayı eleştirenler aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Türk Savunma Sanayii’nin dikilmiş körpe fidanlarını budayanlar sadece kaynak ve zaman israfına neden olmadılar aynı zamanda bu milletin 60 senesini de çaldılar. Biz son 18 senede bu kayıpları telafi etmenin mücadelesini verdik, adeta felç olmuş savunma sanayimizi yeniden ayağa kaldırdık." dedi.



NİFAK TOHUMU EKİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan millî bayramlar üzerinden bölücülük yapanlara da çok sert tepki gösterdi. Erdoğan "İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız. Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun beraberliğine kastetmektir" dedi.



ERDOĞAN: DÜŞMANLARIMIZA ‘HODRİ MEYDAN’ DİYORUZ

Milletimize biçilen kefeni yırtıp attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Töreni’nde yaptığı konuşmada da Türkiye düşmanlarına önemli mesajlar verirken şunları söyledi: Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemize, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık. On binlerce kilometre öteden Türkiye’nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geldiğimiz yer, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı. Şimdi artık dün olduğundan daha gür bir sedayla, daha samimi bir inançla, kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza ‘hodri meydan’ diyoruz. Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye’nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan aldığı haklarını koruma kararlılığını gördü. Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiye’sini miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır.