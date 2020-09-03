Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarda denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 9 ekiple denetim gerçekleştirildi.

Sabah erken saatlerde şehrin işlek caddelerinde ve arterlerde uygulama yapan ekipler, araçlardaki yolcu sayısını ve maske takılıp takılmadığını kontrol etti.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araçların şoförlerine para cezası kesildi.

Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan polis ekipleri, 5 kişi kapasiteli hafif ticari araca 10 kişi bindiren sürücüye ve Avcılar-Esenyurt seferini yapan Özel Halk Otobüsü şoförüne İl Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 789'ar TL para cezası kesti.