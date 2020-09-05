Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, koronavirüs yayılımının en fazla düğün ve nişandan kaynaklandığını kaydetti. Vali Günaydın, denetimler sırasında esnafın, düğünlerin kısıtlanmasından dolayı yakınması üzerine "Koronavirüsle ilgili hastane başhekimimizin verdiği bilgiyi sizinle paylaşıyorum; 80 yaşındaki teyze şu an hâlâ hastanede. Görüşme sırasında '72 saat nereye gittin?' diye soruluyor. 5 düğüne gittiğini anlatıyor. Düğünler de kurallara riayet edilmediği için hastalığın yayıldığı görüldü. Kaçak düğünlere de asla izin vermeyeceğiz" dedi. Afyonkarahisar Valisi Çiçek de "Bulaşın yüzde 70-80’i düğün kaynaklı. Bütün illerde düğün kaynaklı vakalar artıyor. Saat kısıtlaması genelgesini harfiyen uygulayacağız. Suistimale izin vermeyeceğiz. Şu anda kentimizde virüsle mücadelede 1.200 görevli sahada sürekli denetim yapıyor" şeklinde konuştu.

KAÇAK KINAYA CEZA

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir otelde yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendiği ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı yapıldı. Söz konusu adrese giden polisler, eğlenceyi sonlandırdı. Polis, 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza kesti. Ekipler, işletmeci A.G. hakkında adli işlem yaptı.