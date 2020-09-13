Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta mihrabı yerleştirilen caminin önceki gün de halıları getirildi. 1945 Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrilen Kariye Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verildi ve Kariye Camii içerisinde hummalı bir çalışma başladı. Caminin geçen hafta içerisinde mihrabı yerleştirildi. Mihrabın yerleştirilmesinin ardından önceki gün de halıları alana getirildi. Depoya konulan halıların hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir an önce serilmesi bekleniyor. Öte yandan yurt dışından ve yurt içerisinden gelen turistlerin cami ziyaretleri de devam ediyor.