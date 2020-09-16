Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma", ilk defa Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesinde görüldü. Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi
16.09.2020 - 06:01 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 06:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı.
Etiketler : e-duruşma,mahkeme,
732174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732174.aspx
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