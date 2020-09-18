Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sekiz sene önce 26 yaşındayken Bingöl’de kaçırılan oğlu İbrahim Bayır için evlat nöbetine Hatay’dan katılan Hatice Temur, çocuğu için şehir şehir dolaştığını belirterek evladına geri gelmesi çağrısında bulundu. Temur “Askerliğini yaptı, gelip evlendirdim. Beş ay sonra arkadaş kurbanı oldu, gece bir duydum ki, gitmiş. On bir kişiyle gitmiş... Rusya, İngiltere, İran, Irak, İstanbul, Hakkâri, Şemdinli ve Tunceli gibi yerlere gittim. Oğlumu göreyim ölebilirim o zaman, beş aylık eşi gitti, kapısı kapalı, evi hâlâ dayalı döşeli” dedi.

Kars’tan gelen Rahime Taşçı ise tek evladı olan lise 2. sınıf öğrencisi Faruk Taşçı’yı 2013’ten beri göremediğini belirterek evladına geri dönmesi çağrısında bulundu. Taşçı “Yedi sene önce Faruk gitti, oğlumun gelmesini istiyorum. Neredeyse bir telefon açsın. Oğlum senin için canımı feda ederim” dedi.

Şimdiye kadar 155 ailenin katıldığı eylemde 16 anne, evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.