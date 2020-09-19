Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huber Köşkü'nde Emine Erdoğan'la bir araya gelen, gastronomi kitabı projesine katkı sunan akademisyen, uzman ve şefler, programın ardından kitaba ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Araştırmacı-Şef Vedat Başaran, "Türk mutfağı hâlâ ailelerin evlerinde pişirdiği bir mutfaktır ve gelişmeye devam etmektedir. Bu nedenle Türk mutfağı diğer dünya mutfaklarının birçoğuna göre tüm zamanların mutfağı olarak adlandırılabilir" dedi. Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Arif Bilgin de Türkiye’deki otellerin yabancı yemekler yerine Türk mutfağına ağırlık vermeleri gerektiğini belirterek, “El birliği ile bu eşsiz kültürümüzü tanıtmak için gayret etmeliyiz. Bu gayretin Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan tarafından himaye ediliyor, üstleniliyor olması da bizim için umut vadedici bir şey" diye konuştu. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı ise Türk mutfağını "çok zengin ve büyük bir kültürel miras" olarak tanımladı.