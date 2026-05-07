Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 680 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Mülakatsız gerçekleştirilecek alım sürecinde yerleştirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. Başvurular ise e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla alınacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 680 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 7 Mayıs 2026 tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 22 Mayıs 2026 günü saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınacak. Şahsen, posta yoluyla ya da farklı kanallardan yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 680 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakanlık tarafından yayımlanan özel nitelikler tablosunda mühendis, mimar, avukat, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire, fizyoterapist, öğretmen ve destek personeli gibi birçok farklı kadroya alım yapılacak. İlanda toplam 680 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. En fazla kontenjanın destek personeli kadrolarında ayrıldı. Özellikle çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı ve yaşlı bakıcısı kadroları için yüzlerce personel alımı planlandı. Kadroların büyük bölümünün taşra teşkilatında görevlendirileceği belirtildi.

Pozisyon Sayı Mühendis (İnşaat) 2 Mühendis (Makine) 3 Mühendis (Elektrik-Elektronik) 4 Mühendis (Jeoloji) 1 Mühendis (Jeofizik) 1 Mimar 2 Tekniker (Makine) 1 Tekniker (Elektrik-Elektronik) 1 Avukat 6 Sosyal Çalışmacı 32 Psikolog 9 Çocuk Gelişimcisi 6 Öğretmen (Beden Eğitimi) 1 Öğretmen (El Sanatları) 1 Fizyoterapist 3 Hemşire 28 Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) 377 Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) 30 Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) 48 Destek Personeli (Temizlik) 72 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 45 Aile Sosyal Destek Personeli (Sosyoloji) 2 Aile Sosyal Destek Personeli (PDR) 5

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlanda yer alan genel şartlara göre adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen koşulları taşıması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapılacak kadro için belirlenen bölümden mezun olmak şartı aranıyor.

Bakanlık, üst öğrenim mezunlarının alt öğrenim düzeyindeki kadrolara başvuru yapamayacağını da duyurdu. Bunun yanı sıra herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak gerekiyor.

Bazı kadrolarda özel şartlar da bulunuyor. Örneğin güvenlik görevlisi kadrolarında geçerli silahlı özel güvenlik kimlik kartı şartı aranırken, avukat kadroları için avukatlık ruhsatı isteniyor. Destek personeli kadrolarında ise belirli yaş şartları ve vardiyalı çalışma koşulları yer alıyor.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan adayların atamaları yapılsa bile iptal edilecek. Başvuru için tüm kadrolarda en az KPSS 60 puan şartı bulunurken yerleştirmeler mülakatsız ve KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla yapılacak. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

