Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün Ankara merkezli 7 ilde başlatılan terör örgütü PKK/KCK'nın 6-8 Ekim 2014 Kobani eylemleri azmetticilerine yönelik gözaltı kararı sonrası, muhalefet parti milletvekillerinden açıklama ve sosyal medyadan skandal paylaşımlarla teröre destek geldi. Operasyon için "darbe planı" ifadesini kullanan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefete "anti faşist bloka destek" çağrısında bulundu. Çağrıya, her fırsatta aralarındaki

ittifakı reddeden CHP'den destek gecikmedi.

GÖRÜŞMEYİ DE GİZLİ TUTTU

Sancar'ı arayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın gizli ortağına sahip çıkarak, dayanışma mesajı iletti. Telefon görüşmesine dair açıklama ise HDP kanalından yapıldı.

BEDELİ AĞIR OLUR

CHP milletvekilleri de terör destekçilerinin yanında yer aldı. HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağını ortaya koyan Kobani eylemleri azmettiricilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili Tuncay Özkan "Yüzlerce insan uydurulmuş gerekçelerle zulüm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur" skandal paylaşımında bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, meselenin hukuki değil, siyasi bir süreç olduğunu iddia etti. İlhan Cihaner de İyi Parti ve Saadet'i ziyaret ederek 'Ortak tepki verelim' çağrısı yaptı.

KOL KANAT GERİYORLAR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, devletin gereğini yaptığını söyledi. Destici, "HDP'lilerin ve PKK'ların ortaklaşa düzenlediği bir kalkışmaydı. Fezlekeleri doğru buluyorum. Milletvekili olmak, kimseye suç işleme hakkı vermez" dedi. Destici, Kılıçdaroğlu'nun Sancar'ı aramasıyla ilgili ise "Başından itibaren maalesef Sayın Kılıçdaroğlu ve İttifakın diğer partileri, HDP'ye, eski eş genel başkanlarına, milletvekillerine kol kanat germe sevdasındalar" diye konuştu.