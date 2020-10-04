Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Fırıncı, bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada "Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü (bugün) öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Naaşı, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir" denildi.
Mehmet Fırıncı vefat etti
04.10.2020 - 04:02 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.
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736421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736421.aspx
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