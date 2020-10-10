Dışişleri Bakanlığı: Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir.
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir
10.10.2020 - 11:14 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,
737859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737859.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER