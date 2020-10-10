Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir.