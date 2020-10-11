Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi'nde 28 tane devasa anten vardı. Bunların tamamı kaldırıldı. TRT'nin kulesi kaldı, o da kısa zamanda kaldırılacak.
Bakan Karaismailoğlu: TRT'nin kulesi kısa zamanda kaldırılacak
11.10.2020 - 14:09 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi'nde 28 tane devasa anten vardı. Bunların tamamı kaldırıldı. TRT'nin kulesi kaldı, o da kısa zamanda kaldırılacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Adil Karaismailoğlu,
738129 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738129.aspx
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