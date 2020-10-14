SGK hizmet dökümü, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı, vergi borcu, dava dosyası, kısa çalışma ödeneği, tapu bilgileri ve trafik ceza sorgulama gibi binlerce hizmetle vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-devlet, abonelik fesih işlemlerini de bir tıkla sonlandırılmaya imkân sağlamaya başladı. 2 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinden sonra televizyon, internet, telefon gibi abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı dönemi de artık sona erecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarafından gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra bu işlemlerde e-devlet üzerinden yapılacak.
Sözleşme derdi bir tıkla bitecek
14.10.2020 - 09:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de dijital dönüşümün bayrak uygulaması e-devlet vatandaşa yeni bir kolaylık daha getirdi.
Etiketler : sözleşme,e-devlet,işlem,
738762 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738762.aspx
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