Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce "Tayyip Erdoğan yüzde 51 ile kazanıyor deseydim beni çarmıha gererlerdi" şeklindeki açıklamasıyla uzun süre konuşulan Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, Akıncı'nın yüzde 53,3 ile seçimi kazanacağını ifade etti. Ancak Akıncı'nın oyların yüzde 48,2'de kaldı. Ersin Tatar, yüzde 51,8 alarak KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

"YÜZDE 60 ALIR" DEDİ

Anketlerde yanılan bir diğer isim ise A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür oldu. Gür, Mustafa Akıncı'nın yüzde 60 alacağını ifade etti. Gür'ün yanılgısı yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk önceki günlerde Adil Gür’ün "KKTC seçimlerinde Mustafa Akıncı kazanamazsa bu mesleği bırakım" dediğini yazmıştı. Sosyal medya kullanıcıları yazıya atıfta bulurak Adil Gür'ün mesleği bırakmasını istedi.

YALANLADI

Gür ise "KKTC seçimleriyle ilgili Mustafa Akıncı’nın seçimleri kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Bu doğrudur. Bu benim şahsi fikrimdi. Herhangi bir anket çalışması da yapmadım. Ancak Kemal Öztürk’ün yazısında belirttiği gibi ‘Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek’ gibi bir ifadem olmamıştır. Kesinlikle böyle bir şey söylemediğimin altını çiziyorum. Ancak velevki dedim diyelim, iznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Yarın Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" açıklamasını yaptı.

ÖZTÜRK: YAKIŞTIRAMADIM

Adil Gür'ün yazısını iki gündür yalanlamadığını belirten Kemal Öztürk ise "25 yıllık meslek hayatımda hiç tekzip metni almadım. Yazdığım cümlelerin tamamı doğrudur. Seçim sonuçları açıklanana kadar bekleyip sonra, ‘Ben bunları söylemedim' demesini kendisine yakıştıramadım. 2 gün sonra böyle bir açıklama yapmasını yakıştıramadım. Yazdıklarımın arkasındayım. Canlı yayında yüzde 60-40 Ersin Tatar kaybedecek gibi büyük bir iddiayı dillendiren ve bunda yanılan Adil Gür’ün bunu bırakıp beni suçlamasını da kötü bir taktik olarak görüyorum" dedi.