Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Özellikle Mısır’ın Yunanistan ile yaptığı deniz sınırları anlaşmasında Türkiye’nin kıta sahanlığını göz önü alarak hassa davranması, Türkiye tarafından olumlu bir adım olarak algılandı. Ankara’dan ise en üst düzeyden isimler Mısır'la ilişkilerin düzelmesine yönelik olumlu mesajlar verirken, son olarak ise Sisi’nin, Mısır medyasına Türk yetkililer ve Türkiye hakkında olumsuz, saldırgan, tüm yayınların sonlandırılması talimatı vermesinin iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama dönemine girdiğinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Gazetemize konuşan Prof. Dr. Bilal Sambur, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha çok istihbarat örgütleri üzerinden yürütüldüğünü belirterek, “Ancak Mısır, istihbarat diplomasinin ötesinde Türkiye ile normal ilişkiler kurmanın da arayışında. Krizlerin bittiğini söylemek için çok erken. Ama iki ülkenin de birbiri ile ilişki kurma ihtiyacını hissettiği söylememiş mümkün” diye konuştu.

Bir diğer uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ise, Türkiye ile Mısır'ın ortak tarihî geçmişine işaret etti. Bilgin şunları söyledi: “Doğu Akdeniz genelinde yeni bir jeopolitik denge oluşturulurken, bölgede sınırlar da yeniden çiziliyor. Bu bölgenin önümüzdeki dönemde önemli bir enerji koridoru olma durumu da var. Bu denklemde Mısır’ın önemi artıyor. Mısır’la Türkiye’nin iyi ilişkiler oluşturması Doğu Akdeniz’de kurulan tuzakların bozulmasına da imkân sağlar. Dolayısıyla bölgenin en güçlü Müslüman ülkeleri olarak Türkiye ve Mısır’ın yakınlaşması hem iki ülkenin çıkarına hem de Doğu Akdeniz’in istikrarı bakımından önemlidir.”