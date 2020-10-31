Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na başsağlığı mesajı gönderdi. Bakan Wang Yi mesajında can ve mal kaybına yol açan deprem felaketini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.