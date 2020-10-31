Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na başsağlığı mesajı gönderdi. Bakan Wang Yi mesajında can ve mal kaybına yol açan deprem felaketini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Çin'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
31.10.2020 - 12:18 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : çin,türkiye,deprem,
743079 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743079.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER