Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1’de dönecek. Bahtı açık olsun” ifadelerine yer verdi.
Bakan Dönmez: Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak
02.11.2020 - 20:16 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fatih sondaj gemisi,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,
743667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743667.aspx
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