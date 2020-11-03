Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta kurulan kapalı pazar tezgâhlarında yer alan kestaneler önceki yıllara oranda ucuz fiyattan

satışa sunuldu. Kestane satıcısı Kadir Demirbaş, kestanelerin fiyatı 16 ile 20 lira arasında değişiklik gösterdiğini anlatarak, "Ben 35 yıldır kestane satıyorum ve bu seneki fiyat son 20 senenin en düşük fiyatı. Bunun sebebi hala havaların soğuk olmasından dolayı. Geçen yıl bu zamanlar kestane 40 ile 50 lira arasından değişiyordu. Fiyat düşük olunca müşterilerden çok güzel bir talep var" dedi.

Peki, kestane nasıl tüketilmeli?

Bir porsiyon kestane iki üç orta boy kestanedir ve bir dilim ekmekle eşdeğerdir. Faydaları saymakla bitmeyen kestanenin protein ve yağ miktarı düşük olmasına rağmen içerdiği karbonhidrat miktarı oldukça fazladır. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı oldukça önemli bir besin olan kestane, haşlanarak, ara öğünde üç adet şeklinde tüketilmelidir. Bir kâse yani 15 adet orta boy kestane 350 kaloridir.