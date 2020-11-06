Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Covid-19 salgını nedeniyle ilk defa sanal ortamda gerçekleşecek konferansta büyükelçiler, Türkiye’nin bir yıllık dış politikasını değerlendirecek. Dış politikada gelecek yıl için atılacak yeni adımların da şekilleneceği konferansın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükelçilere hitabında, “sahada ve masada güçlü Türkiye” vurgusu yapması bekleniyor.

SICAK BAŞLIKLAR

Konferansta; Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Suriye ve Libya meselesi, ABD’de ve Rusya ile ilişkiler, ABD’deki seçimlerin dünya siyasetine yansımaları, terör örgütleri YPG/PKK ve FETÖ ile mücadele gibi konular ele alınacak. AB ile ilişkilerin de kapsamlı bir şekilde değerlendireceği konferansta, ABD ile gerilme neden olan S-400 ve F-35 konuları da görüşülecek.

Covid-19 salgını sonrası küresel sistemde yaşanacak muhtemel değişimler, sınamalar ve fırsatlar da yine konferansı sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Konferans kapsamında ayrıca dış politika konularının yanı sıra idari konular ve personelin ihtiyaçları da konuşacak. Konferansta Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da büyükelçilere seslenecek. Bakan Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dış politika perspektifini ortaya koyacak.

DİJİTAL DİPLOMASİ

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Ankara’da düzenlenen 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nda dijital diplomasi önemli başlıklar arasında yer alırken, 12’incisi bu yıl düzenlenecek konferansta da dijital diplomasinin önemine vurgu yapılması bekleniyor.