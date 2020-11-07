Büyükşehir, AFAD ve Kocaeli Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolle kurulacak sistem sayesinde deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek. “Akıllı Kent Uygulaması”, Türkiye’de bir ilk olacak. "Pilot il" olan Kocaeli’de kent genelindeki ivmeölçer sayısı 41’e çıkarıldı.
Depremi önceden bildirecek
07.11.2020 - 03:18 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara depreminin yaşandığı Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde muhtemel bir depremin hasarları en aza indirmek amacıyla erken uyarı sistemi kuruluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,marmara depremi,
744757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744757.aspx
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