Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir, AFAD ve Kocaeli Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolle kurulacak sistem sayesinde deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek. “Akıllı Kent Uygulaması”, Türkiye’de bir ilk olacak. "Pilot il" olan Kocaeli’de kent genelindeki ivmeölçer sayısı 41’e çıkarıldı.