Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 803’e yükseldi. Bugün toplam 139 bin 675 test yapılırken, 2 bin 483 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 391 bin 739 oldu. Bugün iyileşen bin 928 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 336 bin 221'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7 ve toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 730 olduğu açıklandı.

“Maske takın virüs yükünü azaltın”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın” ifadelerine yer verdi.