Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzer emniyete götürüldü.
Narkotik ekiplerinin operasyonu devam ediyor.
Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu
10.11.2020 - 06:48 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzer emniyete götürüldü.
Etiketler : adana,adana torbacı,adana operasyon,
745465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745465.aspx
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