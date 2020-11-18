Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi eleştiren Pompeo'ya Ankara'dan vize çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek isteyen Pompeo'nun bu talebi kabul görmedi. Bu ziyaretin tüm teamül ve anlaşmalara aykırı olarak patrikhaneye siyasi bir kimlik yükleme niyeti taşıdığı kaydedildi. Biden sonrası Dışişleri Bakanlığı görevine son verilecek olan Pompeo'nun, yeni dönemde senatoda kendisine yer bulmak için Yunan lobisine göz kırptığı belirtiliyor.

“TÜRKİYE’NİN ASKERÎ GÜCÜ ARTTI BUNDAN ENDİŞE DUYUYORUZ”

Türkiye ziyareti öncesi Fransız gazetesi Le Figaro’ya konuşan Pompeo, Türkiye’nin askeri kabiliyetinin arttığını belirterek bundan endişe duyduklarını söyledi. Pompeo ayrıca, ABD ve AB’nin Erdoğan’a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Haber Merkezi