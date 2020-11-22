Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Batı’daki ırkçı saldırıların ulaştığı boyutları gözler önüne seren bir rapor hazırladı. Dünya genelinde ırkçı söylemlerin yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekilen raporda Batı’da bu saldırıların beş yılda yüzde 320 yükseldiği belirtildi. Saldırıların ana merkezi olan Almanya’da son beş senede gerçekleşen altı farklı olay örnek gösterildiği raporda Temmuz 2016’da Münih’te ırkçı teröristin bir alışveriş merkezine yaptığı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1 Ocak 2019’da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Bottrop şehrinde ırkçı bir teröristin aracını göçmen kökenlilerin üzerine sürmesi olayında sekiz kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca 2019’un Haziran ve Ekim aylarında da gerçekleşen olaylarda üç kişinin hayatını kaybettiği belirtilen raporda, 14 Şubat’ta ırkçı terör örgütü kurdukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle altı eyalette 12 kişinin gözaltına alındığı, 20 Şubat’ta ise iki kafeye düzenlenen ırkçı terörist saldırısında beşi Türk dokuz kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Raporda İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre’de yaşanan olaylar da yer aldı. İngiltere’de Haziran 2016’da Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişinin, teravih namazı çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı anlatıldı. Raporda değerlendirmelerde bulunan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “AB ve Avrupa Konseyine Batı’da artan ırkçılık ve nefret söylemi ile mücadelede hassas ve duyarlı olma çağrısı yapıyoruz” dedi.